Какие футбольные матчи ожидаются сегодня

В ряде европейских чемпионатов сегодня состоятся матчи очередных туров.

Как передает Арменпресс, в борьбу вступят команды Англии и Италии.

Англия. Премьер лига:

“Манчестер Юнайтед” - “Вест Хэм” - 21:00

“Ливерпуль” - “Челси” - 23:15

Италия. Серия “А”

“Парма” - “Наполи” - 21:30

“Интер” - “Фиорентина” - 23:45

“Лече” - “Брешия” - 23:45

“Сампдория” - “Дженоа” - 23:45

СПАЛ - “Рома” - 23:45

“Торино” - “Верона” - 23:45

Подготовила Варвара Айрапетян