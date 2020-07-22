Какие футбольные матчи ожидаются сегодня
10:23, 22 Июль, 2020
В ряде европейских чемпионатов сегодня состоятся матчи очередных туров.
Как передает Арменпресс, в борьбу вступят команды Англии и Италии.
Англия. Премьер лига:
“Манчестер Юнайтед” - “Вест Хэм” - 21:00
“Ливерпуль” - “Челси” - 23:15
Италия. Серия “А”
“Парма” - “Наполи” - 21:30
“Интер” - “Фиорентина” - 23:45
“Лече” - “Брешия” - 23:45
“Сампдория” - “Дженоа” - 23:45
СПАЛ - “Рома” - 23:45
“Торино” - “Верона” - 23:45
Подготовила Варвара Айрапетян
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