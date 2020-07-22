На примерах Ваших подвигов должны учиться поколения: Верховный Патриарх посетил военный госпиталь

Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин II 21 июля посетил Центральный клинический военный госпиталь Министерства обороны Армении, чтобы навестить военнослужащих, раненных за последние дни на армяно-азербайджанской границе в Тавуше.

Как передает Арменпресс, информацию об этом на своей странице в Facebook опубликовал директор информационной системы Первопрестольного Святого Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян.

В сопровождении духовного лидера ВС Армении епископа Вртанеса Абраамяна, начальника военно-медицинского управления ВС Армении Саака Оганяна, директора Медицинского центра “Измирлян” Первопрестольного Святого Эчмиадзина Армена Чарчяна и руководства госпиталя Его Святейшество побывал в палатах, благословил раненых и пожелал сегодняшним героям воинам скорейшего выздоровления. Прочитав свою молитву за здоровье всех воинов, Верховный Патриарх высоко оценил доблестный дух армян, благодаря которому наш народ живет в мире, с чувством безопасности.

“Мы преклоняемся перед Вами. Ваши подвиги будут помнить во все времена истории нашего народа. На примерах Ваших подвигов должны учиться поколения. Будущие поколения должны вырасти в том же духе преданности и с осознанием тех же обязательств должны служить нашей Родине. Как осознали сегодня Вы, так и будущие поколения должны будут осознать, что Родина - наша сила и гарантия существования”, - подчеркнул Католикос Всех Армян, обращаясь к духовному пастырю Армянской армии, к офицерскому составу и к солдатам, чтобы они продолжали своими подвигами одаривать наш народ гордостью.

Верховный Патриарх также добавил, что армянская церковь и весь народ сегодня молитвой поддерживают защитников Родины. “Чувство этой высокой оценки, благодарности испытывает не только наш народ, живущий на родине, но и все армянство диаспоры. Сегодня каждый по-своему призван на справедливую борьбу нашей страны. Вы на границе, они в местах своего проживания. Вы вдохнули новый дух нашему народу, дух победы и Ваша любовь к Родине воодушевляет каждого армянина”, - сказал Католикос Гарегин II.

Патриарх преподнес всем молитвенники святого Григора Нарекаци и крестики. В ходе визита Его Святейшество беседовал и с медперсоналом госпиталя, оценил их важную службу, преданность и неимоверные усилия ради восстановления здоровья военнослужащих.

Католикос Всех Армян посетил и часовню Центрального клинического военного госпиталя, где вознес молитву за мирную и безопасную жизнь нашей Родины.