Пожарные-спасатели потушили пожары на травяных участках

В Национальный центр кризисного управления СС МЧС Армении 21 июля поступило 16 сообщений о пожарах, охватывающих около 200 кв / м и более на разных травяных участках республики. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

В частности:

В Ереване: в административном районе Ачапняк -2 га, в административном районе Давташен - 4000 кв/м, в административном районе Эребуни -8 00 кв/м, в административном районе Аван -200 кв/м;

В городе Аштарак Арагацотнской области - 3 га, на участке вдоль автодороги Агарак-Бюракан - 300 кв/м, на автодороге Аштарак – Парпи - 2 000 кв/м;

В городе Масис Араратской области - 800 кв/м;

В городе Эчмиадзин Армавирской области - 500 кв/м;

В городе Абовян Котайкской области - 5 000 кв/м, 4 000 кв/м, в городе Егвард - 4 000 кв/м, 4 000 кв/м, 5 000 кв/м, в селе Касах - 1 000 кв/м;

В селе Сюник Сюникской области - 5 га.

Пожарные-спасатели локализовали и потушили пожары.