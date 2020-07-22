Европейские индексы выросли - 21-07-20

МОСКВА, 22 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 21 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.96% и составил 13171.83 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.22% и составил 5104.28 пункта, британский FTSE вырос на 0.13% и составил 6269.73 пункта, а российский RTSI вырос на 1.93% и составил 1259.72 пункта.