После неудачной атаки противника в направлении “Бесстрашной” позиции проводится разведка

В связи с неудачной атакой спецподразделения Вооруженных сил Азербайджана, совершенной около 22:30 21 июля в направлении “Бесстрашной” позиции в северо-восточной части армяно-азербайджанской государственной границы проводится разведка.

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

21 июля в 22:30 в направлении позиции “Бесстрашная” подразделение специального назначения противника предприняло очередное нападение. Подразделения армянских ВС отбили атаку противника, нанеся ему значительные потери. По предварительным данным, спецназ противника, помимо потерь, имеет и оставшихся в ловушке военнослужащих. С армянской стороны потерь нет.