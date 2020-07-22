Газета “Айастани Анрапетутюн”: Реакция на требования свободы в Азербайджане

“Мы пришли к выводу, что мирное сосуществование с азербайджанцами всегда будет под сомнением, невозможно поверить, что в Азербайджане могут уважаться права других народов и инакомыслящих. Конечно, кавказских кочевых татар, не имеющих истории, территории и страны, Советский Союз принудительно утвердил в Закавказье за счет “богатых” соседей. И эти соседи сегодня собирают всю информацию для полного представления счета. Нагорный Карабах был первым, но не последним.

Самая большая победа армян состоит в том, что мы, в качестве предупреждения другим, не только раскрыли, как Азербайджан отвечает на требования свободы, но и продемонстрировали, что для свободолюбивых этот мир слишком узок. Необходимы воля и дух, эти качества должны руководить народами, вставшими на путь независимости”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.