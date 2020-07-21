Израиль должен пересмотреть свои отношения с Азербайджаном: Jerusalem Post

Израиль должен пересмотреть свои отношения с Азербайджаном. Как сообщает Арменпресс, статья с таким названием опубликована в израильском издании Jerusalem Post.

Автор статьи Алексей Галицкий отмечает, что стремительно развивающиеся отношения Азербайджана с Израилем долгое время основывались на ложном представлении о том, что Азербайджан является «страной толерантности».

«Азербайджан часто демонстрирует существование небольшой, но активной еврейской общины в стране в качестве доказательства своей приверженности разнообразию и терпимости. Однако Азербайджан - это диктатура, основанная на нефтедолларах и управляемая одной семьей уже более полувека», - говорится в статье.

В публикации отмечается, что Азербайджан, близкий союзник отрицающей Геноцид армян Турции, активно стремится искоренить коренное армянское население региона и следы их многотысячелетней цивилизации. Азербайджанская ССР отвергала культурные, политические, языковые и экономические права армян Арцаха и Нахиджевана, а в 1980-90-х гг. азербайджанские власти начали участвовать в поддерживаемой правительством резне армян в Азербайджане, чтобы подавить призывы к независимости Арцаха. Эти планы были нацелены и на еврейские общины, которые начали массово покидать Баку в ответ на частые случаи преследований.

«Нападение Азербайджана на армян региона привело к крупномасштабной войне, которая закончилась прекращением огня, что фактически обеспечило создание независимого, демократического Арцаха. За последние 30 лет правительство Азербайджана неоднократно использовало риторику, пропагандирующую этническую чистку армян в Арцахе и Республике Армения, регулярно называя армян врагами государства и отрицая тысячелетнюю армянскую цивилизацию в регионе», - говорится в статье.

Jerusalem Post отмечает, что в начале 2000-х годов около 28 000 армянских культурных памятников в Нахиджеване были уничтожены Азербайджаном в рамках беспрецедентного культурного геноцида. В статье также упоминается жестокое убийство армянского офицера Гургена Маргаряна во время программы НАТО в Венгрии, которого во время сна зарубил топором азербайджанский солдат Рамиль Сафаров.

«Сафаров был экстрадирован в Азербайджан шесть лет спустя, несмотря на то, что венгерский суд приговорил его к пожизненному заключению, но по прибытии на родину он был помиловал, повышен в воинском звании и назван национальными СМИ национальным героем за «выполнение патриотического долга», - пишет Jerusalem Post.

Израильское издание пишет, что на этой неделе Азербайджан осуществил широкомасштабную агрессию против Армении, нанеся удары по мирному населению посредством тяжелой артиллерии и беспилотников.

«Десятки тысяч людей вышли на улицы Азербайджана, скандируя «Смерть армянам» и призывая к войне с Арменией. Институционализация спонсируемого государством расизма в отношении армян должна быть прямой причиной беспокойства для любой нации, которая не только пережила геноцид, но и продолжает бороться с распространением расистской, дискриминационной риторики, отрицающей ее фундаментальное право на существование», - говорится в публикации.

Jerusalem Post пишет, что помимо вопиющего пренебрежения со стороны Азербайджана к правам меньшинств, страна также давно действует против стратегических интересов Израиля.

«Азербайджан также отказался открыть посольство в Израиле из-за регионального давления. С другой стороны, Армения предпринимает значительные шаги для установления добрососедских отношений с Израилем, в том числе решила открыть посольство в Тель-Авиве», - говорится в статье.

Автор статьи отмечает, что с учетом вышесказанного Израиль должен пересмотреть свои отношения с Азербайджаном.