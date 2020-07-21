ВС Греции привели в повышенную готовность из-за действий Турции

Вооруженные силы Греции приведены в повышенную готовность из-за намерений Турции начать исследования недалеко от острова Кастелоризо. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщают греческие СМИ.

По данным газеты "Катимерини", Гидрографическая служба Антальи сообщила об исследованиях южнее и восточнее Кастелоризо с сегодняшнего дня до 2 августа. В Анкаре было объявлено, что исследовательское судно Oruc Reis будет находиться в этом районе, и по этой причине вооруженные силы были приведены в боевую готовность по всей стране, сообщает газета.

По ее данным, за последние несколько часов возросла активность на военно-морской базе Аксаз, оттуда вышли 15 кораблей, что вызвало тревогу как в Афинах, так и на военном флоте, который находится в состоянии повышенной готовности.

Газета сообщает, что начальник генштаба национальной обороны Константинос Флорос возвращается в Афины с Кипра, куда он приехал накануне, в годовщину турецкого вторжения в 1974 году.

"Отмечается, что Афины готовы к разгоранию общего кризиса в Восточном Средиземноморье в период до начала осени, так как в последнее время появляются признаки того, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет ускорить развитие событий в регионе. Возможное повышение турецкой активности будет направлено либо на предотвращение соглашения о демаркации исключительной экономической зоны (ИЭЗ) между Грецией и Египтом, либо на ускорение развития событий перед выборами в США и пока европейцы работают в летних темпах", - пишет газета.

Остров Кастелоризо оказался в центре споров Греции и Турции о разграничении морских зон и определении исключительной экономической зоны. Как заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, маленький остров Кастелоризо площадью в 10 квадратных километров, который находится в двух километрах от побережья Турции и на расстоянии 570 километров от греческого континентального государства, не может иметь континентальный шельф или ИЭЗ площадью в 40 тысяч квадратных километров. Турецкие чиновники считают недопустимым, что остров создает зону морской юрисдикции в 4 тысячи раз больше, чем его собственная площадь.

Греция заявляет, что Кастелоризо – населенный остров, он имеет те же права в морских зонах, что и континентальные территории, независимо от его размера.