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В борьбе с коронавирусом наблюдается небольшое положительное движение: Пашинян

В борьбе с коронавирусом наблюдается небольшое положительное движение: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в рамках борьбы с коронавирусом в Армении наблюдается небольшое положительное движение. Как сообщает Арменпресс, Пашинян написал об этом на своей странице в Facebook, отметив, что, тем не менее, нельзя ослаблять бдительность.

«Соблюдение противоэпидемических правил должно стать более последовательным, чтобы сбить скорость распространения вируса. Только благодаря этому мы сможем значительно сократить количество новых случаев заболевания», - написал Пашинян.

Премьер-министр еще раз призвал продолжать соблюдать правила: носить маски, соблюдать дистанцию и регулярно дезинфицировать руки.


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