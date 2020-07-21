В борьбе с коронавирусом наблюдается небольшое положительное движение: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в рамках борьбы с коронавирусом в Армении наблюдается небольшое положительное движение. Как сообщает Арменпресс, Пашинян написал об этом на своей странице в Facebook, отметив, что, тем не менее, нельзя ослаблять бдительность.

«Соблюдение противоэпидемических правил должно стать более последовательным, чтобы сбить скорость распространения вируса. Только благодаря этому мы сможем значительно сократить количество новых случаев заболевания», - написал Пашинян.

Премьер-министр еще раз призвал продолжать соблюдать правила: носить маски, соблюдать дистанцию и регулярно дезинфицировать руки.