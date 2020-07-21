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Никол Пашинян поздравил премьер-министра Бельгии по случаю Национального праздника 

Никол Пашинян поздравил премьер-министра Бельгии по случаю Национального праздника 

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Королевства Бельгия Софи Вильмес по случаю Национального праздника страны. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Бельгии по случаю Национального праздника Королевства Бельгия.

Высоко ценю высокий уровень армяно-бельгийских межгосударственных отношений и достижения в различных сферах.

Убежден, что благодаря нашим совместным усилиям взаимовыгодное сотрудничество между Арменией и Бельгией будет и впредь стабильно развиваться и расширяться в двустороннем и многостороннем форматах, в том числе в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС.

Желаю Вам крепкого здоровья и всего наилучшего, а дружественному народу Бельгии - вечного процветания и мира”.


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