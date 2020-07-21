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В Петербурге ожидавший депортации азербайджанец сбежал с шестого этажа

В Петербурге ожидавший депортации азербайджанец сбежал с шестого этажа

Гражданин закавказского государства самовольно покинул центр временного содержания в Петербурге, откуда его должны были депортировать из РФ. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Сегодня, 21 июля, из учреждения для содержания иностранных граждан на юго-западе Санкт-Петербурга самовольно ушел 28-летний гражданин закавказского государства, помещенный туда для дальнейшего выдворения за пределы РФ", - говорится в сообщении.

Местонахождение мужчины устанавливается, назначена служебная проверка.

Как уточнил источник в силовых структурах, гражданин Азербайджана спустился из окна шестого этажа центра временного содержания иностранцев по веревке, перепилив решетку.


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