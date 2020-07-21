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Анна Акопян представила ситуацию в приграничном селе Мобсес

Анна Акопян представила ситуацию в приграничном селе Мобсес

Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян посетила село Мовсес Тавушской области. Как сообщает Арменпресс, Акопян написала на своей странице в Facebook, что ситуация в Мовсесе спокойнее, чем в других селах, которые подвергались обстрелу в последние дни.

«Ситуация в Мовсесе была более спокойной, возможно, потому что ни один из домов в деревне не был поврежден в результате недавних обстрелов. Правда, некоторые сельские дети были в соседних деревнях или в домах родственников в Ереване, но были также дети, которые приехали из Еревана, чтобы провести летние каникулы в доме своих бабушек и дедушек и не покидали деревню из-за обстрелов», - написала Акопян.


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