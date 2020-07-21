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Три армянских политика избраны в парламент Сирии

Три армянских политика избраны в парламент Сирии

Три армянских политика, проживающие в Сирии, избраны в парламент страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщает сирийско-армянское издание «Гандзасар».

Членами сирийского парламента избраны доктор Нора Арисян из Дамаска, адвокат Люси Искенян и Жирайр Рейсян из Алеппо. Нора Арисян и Жирайр Рейсян были избраны депутатами сирийского парламента и на предыдущих выборах.

Парламентские выборы в Сирии состоялись 19 июля 2020 года.


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