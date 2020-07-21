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Глава МИД РФ обсудил с послами Армении и Азербайджана ситуацию на армяно- азербайджанской границе

Глава МИД РФ обсудил с послами Армении и Азербайджана ситуацию на армяно- азербайджанской границе

Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обсудил с послами Республики Армения и Азербайджана в Москве Варданом Тоганяном и П.Бюльбюль Оглы вопросы стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на официальном сайте МИД РФ.

21 июля в Особняке МИД России состоялся рабочий завтрак министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с послами Республики Армения и Азербайджанской Республики в Москве В.С.Тоганяном и П.Бюльбюль Оглы.

В ходе встречи обсуждались вопросы обеспечения безопасности в Закавказье, задачи стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе, перспективы активизации усилий по нагорно-карабахскому урегулированию под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ”.


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