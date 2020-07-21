Азиатские индексы - 21-07-20

ТОКИО, 21 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 21 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.73% и составил 22884.22 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.36% и составил 1582.74 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.20% и составил 3320.89 пункта, а HANG SENG вырос на 2.31% и составил 25635.66 пункта.