Молдавия подписала с ЕС соглашение о кредите на €100 млн на цели поддержки бюджета республики. Со стороны Кишинева договор и меморандум к нему подписали во вторник вице-премьер, министр финансов Сергей Пушкуца и глава Национального банка Молдавии Октавиан Армашу, информирует пресс-служба министерства.

"Правительство Молдавии обязалось продолжить политику интеграции в ЕС, а также реформы по переходу на европейские стандарты", - прокомментировал договор Пушкуца,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Деньги будут предоставлены в течение года двумя частями. Первый транш поступит после подписания меморандума, а второй будет зависеть от реализации обязательств, отмечается в сообщении.

Кредит выделяется на 15 лет под плавающую процентную ставку. Она будет зависеть от стоимости, по которой Европейская комиссия будет заимствовать деньги на международном финансовом рынке.

Молдавия также обсуждает кредит на в €200 млн с Россией. Эти деньги позволят стране быстрее преодолеть последствия экономического спада, вызванного пандемией коронавируса.