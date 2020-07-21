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За несколько дней в Фонд страхования военнослужащих поступило более 160 млн драмов

За несколько дней в Фонд страхования военнослужащих поступило более 160 млн драмов

По состоянию на 21 июля, 14:30 часов, с 17 по 21 июля текущего года в Фонд страхования военнослужащих пожертвовано около 160 млн 728 тыс 000 драмов. 

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу фонда в Facebook, 23% пожертвований были перечислены через сайт, 12% - через Paypal, 65% - через банковский перевод.

Было осуществлено около 2100 пожертвований, из которых 68% через сайт, 24% - через Paypal, 8% - через банковский перевод. Пожертвования были сделаны соотечественниками, проживающими примерно в 46 странах.

Большая часть пожертвований в фонд поступила из Армении, затем следуют США, Канада, Российская Федерация, Франция, Германия и так далее.

20 июля, в ответ на многочисленные звонки и сообщения от тех, кто хотел поддержать армию, премьер-министр Никол Пашинян отметил, что деньги можно перечислить в Фонд страхования военнослужащих, и в течение 10 часов после призыва премьера было осуществлено около 1000 переводов: по одному переводу за каждые 40 секунд.


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