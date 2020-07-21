Армен Саркисян назначен советником президента Республики Арцах

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 21 июля подписал указ о назначении Армена Саркисяна советником президента Республики Арцах по вопросам образования, науки, культуры, молодежи и спорта. Об этом сообщили

Арменпресс

в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.