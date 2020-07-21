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Армен Саркисян назначен советником президента Республики Арцах

Армен Саркисян назначен советником президента Республики Арцах
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 21 июля подписал указ о назначении Армена Саркисяна советником президента Республики Арцах по вопросам образования, науки, культуры, молодежи и спорта. Об этом сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.
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