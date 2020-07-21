COVID-19. В Бразилии в результате эпидемии умерло более 80 тыс человек: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ 

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 14 млн 884 тыс человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 614 тыс. Излечились 8 млн 938 тыс человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 3 млн 962 тыс 380 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 143 тыс 872. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 2 млн 121 тыс 645. Число смертей составляет 80 тыс 251. Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 1 млн 157 тыс 218. Скончались 28 тыс 128 больных.

Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 783 тыс 328. За последние сутки здесь зарегистрировано 5 тыс 842 новых случаев. Число летальных исходов – 12 тыс 580.

Далее следует ЮАР, где 373 тыс 628 подтвержденный случай и 5 тыс 173 случаев смерти. Следующая страна по числу подтвержденных случаев - Перу. Общее число заразившихся – 357 тыс 681, смертей – 13 тыс 384. На следующем месте оказалась Мексика, где количество подтвержденных случаев достигло 349 тыс 396, смертей - 39 тыс 485.

На следующем месте по числу инфицированных оказался Чили, где подтверждено 333 тыс 029 случаев, смертей - 8 тыс 633. В Испании число подтвержденных случаев – 311 тыс 916. Число смертности в Испании составило 28 тыс 422. В Великобритании число инфицированных достигло 295 тыс 372, умерших – 45 тыс 312.

Страна, где произошла вспышка пандемии - Китай - на 26-м месте. Число подтвержденных общих случаев увеличилось на 11, достигнув 83 тыс 693, вылечились 78 тыс 817 больных, в общем счете скончались 4 634 человека. В Китае за последние дни не регистрируются случаи смерти от коронавируса.

Число подтвержденных случаев в Грузии возросло до 1049, с начала заражения здесь скончались 16 человек. В Иране 278 тыс 827 подтвержденный случая и 14 тыс 634 случая смерти. В Турции 220 тыс 572 случаев заболевания, 5 тыс 508 случаев смерти.

Среди арабских стран больше всего инфицированных в Саудовской Аравии, где зарегистрировано 253 тыс 349 подтвержденных случаев. В Катаре 107 тыс 037 подтвержденных случаев, смертность - 159. Число заразившихся в Египте достигло 88 тыс 402, здесь зарегистрировано 4 352 случаев смерти. В ОАЭ - 57 тыс 498 случаев, здесь скончались 341 человек.

В Ливане зарегистрировано 2 905 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 41. Число заразившихся в Сирии достигло 522. Скончались 29 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 215.