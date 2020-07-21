Для участия в конкурсе на обучение для работы в патрульной службе обратились 721 человек

Для участия в едином конкурсе-приеме на обучение с целью назначения на должность в новой патрульной службе обратились 721 человек. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал министр юстиции Армении Рустам Бадасян․

“Дорогие соотечественники, всего 14 дней назад мы объявили единый прием-конкурс для обучения с целью назначения на должность в новой патрульной службе. У меня есть воодушевляющая новость для всех нас: по сегодняшним данным у нас уже 391 абитуриентов из гражданских лиц и 330 из нынешних сотрудников полиции, в том случае, когда срок приема заявок истекает 7 августа. Уверен, что и в дальнейшем не будет сокращения интереса наших граждан и желания стать частицей этого исторического изменения в сфере родной полиции, и до окончания срока конкурса число абитуриентов, как минимум, удвоится.

Напоминаю, что патрульная служба в Ереване начнет действовать с первого квартала 2021 года, а в областях - с первого квартала 2022 года.

Обращаться могут исключительно граждане Армении в возрасте от 18 до 35 лет.

Минимальный порог роста установлен в 160 см, что обусловлено объективными физическими параметрами, необходимыми для службы, и мнением специалистов сферы здравоохранения.

Наличие водительских прав обязательно и для женщин, и для представителей мужского пола.

Внимание: в случае непредставления водительского удостоверения в течение двух месяцев со дня начала курсов, обучение будет прекращено. Так что, начиная с сегодняшнего дня, абитуриенты должны заняться приобретением водительских прав категории “В”.

Желающих принять участие в конкурсе прошу пройти по этой ссылке: http://moj.am/article/2755. Если будут вопросы, звоните по указанным в заявлении номерам”, - написал Бадасян.

Запись на эту тему сделал также и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Дорогие соотечественники, Вы в курсе, что правительство Армении в контексте реформ полиции планирует создать патрульную службу с новым стилем работы, новыми навыками, высокой зарплатой и новыми техническими средствами. Уже объявлен единый прием-конкурс на обучение в полицейском образовательном комплексе с целью поступления на работу в патрульную службу. Обращайтесь и внесите свой вклад в формирование и становление этой важной для Армении структуры”, - написал премьер-министр.