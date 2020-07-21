В МВФ заявили, что доминирование доллара может0 усугубить экономические последствия COVID-19

Доминирование доллара США в мировой торговле и финансах может усилить эффект кризиса, вызванного COVID-19, предупреждают в Международном валютном фонде (МВФ), сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Укрепление доллара может усилить падение мировой торговли и экономической активности в краткосрочной перспективе", - говорится в исследовании МВФ.

В то же время, укрепление доллара приводит к росту импортных цен и снижению спроса на импортные товары и услуги.

Помимо этого, восстановление туристической отрасли, которая обычно сильно реагирует на колебания нацвалют, ограничено из-за карантинных мер.

В МВФ отметили, что наибольшая доля расчетов в долларах наблюдается во внешней торговле стран Латинской Америки и Азии.