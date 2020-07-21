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“Пюник” начинает сборы в Академии

“Пюник” начинает сборы в Академии

 Футбольный клуб “Пюник” возобновил подготовку к новому сезону в техническом центре ФФА.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. С 25 июля по 6 августа команда будет на учебно-тренировочных сборах в Дилижане, там же она проведет и 2 товарищеских матча: с “Гандзасар-Капаном” и “Ваном”.

До начала учебно-тренировочных сборов команда проведет еще один товарищеский матч с ЦСКА.

Еще один товарищеский матч команда проведет уже в Ереване, после завершения учебно-тренировочного сборов - с ереванским “Урарту”.

Подготовила Варвара Айрапетян


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