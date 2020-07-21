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В областях будут распределены машины скорой помощи модели  “УАЗ”

В областях будут распределены машины скорой помощи модели  “УАЗ”

Области Армении получат 21 машину скорой помощи модели  “УАЗ”.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении.

С целью пополнения автопарка областной скорой помощи Минздрав в начале 2020 года предпринял процедуру закупки, в результате чего были приобретены 21  автомобилей скорой помощи марки “УАЗ”.

Машины обладают высокой технической оснащенностью, что облегчит повседневную работу медперсонала.

Машины будут распределены по областям для осуществления вызовов в труднодоступные сельские районы, в том числе и в приграничный Тавуш. Они обеспечат население надлежащими услугами скорой медицинской помощи.
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