В областях будут распределены машины скорой помощи модели “УАЗ”
16:01, 21 Июль, 2020
Области Армении получат 21 машину скорой помощи модели “УАЗ”.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении.
С целью пополнения автопарка областной скорой помощи Минздрав в начале 2020 года предпринял процедуру закупки, в результате чего были приобретены 21 автомобилей скорой помощи марки “УАЗ”.
Машины обладают высокой технической оснащенностью, что облегчит повседневную работу медперсонала.Машины будут распределены по областям для осуществления вызовов в труднодоступные сельские районы, в том числе и в приграничный Тавуш. Они обеспечат население надлежащими услугами скорой медицинской помощи.
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