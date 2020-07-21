Понесли большие потери и опозорились: генерал ВС Армении о развязанных Азербайджаном действиях

По словам начальника военно-авиационного университета им. маршала Арменака Ханферянца, генерал-майора Даниела Балаяна, в результате развязанных им действий на армяно-азербайджанской границе Азербайджан опозорился и понес большие потери.

Как передает «Арменпресс», об этом Балаян сказал 21 июля про встрече с журналистами.

“Эти военные действия азербайджанцы устроили сами на свою на голову. Они понесли большие потери и опозорились. Я не понял, почему они сделали это. Они получили соответствующее наказание”, - сказал Балаян.

Генерал-майор отметил, что подразделения противовоздушной обороны ВС Армении готовы по всем направлениям, и противник внезапными атаками не сможет добиться успеха.

21 июля в военном авиационном университете им. маршала Арменака Ханферянца были продемонстрированы азербайджанские беспилотники, сбитые за последние дни ВС Армении на армяно-азербайджанской границе.

Ранее пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что подразделение ПВО армянских ВС сбило беспилотный летательный аппарат “Elbit Hermes 900”, являющийся системой управления огнем ВС Азербайджана. “Elbit Hermes 900” - мощный беспилотник, он является системой управления огнем. Это разведывательный БПЛА, очень дорогостоящий и самый большой БПЛА в Азербайджане.

Вооруженные силы Армении накануне сбили еще несколько БПЛА, на фотографиях видно, что они израильского производства.

14 июля противник ударным БПЛА нанес удар по гражданским объектам общины Берд.

Норайр Шогикян