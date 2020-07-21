Понесли большие потери и опозорились: генерал ВС Армении о развязанных Азербайджаном действиях
По словам начальника военно-авиационного университета им. маршала Арменака Ханферянца, генерал-майора Даниела Балаяна, в результате развязанных им действий на армяно-азербайджанской границе Азербайджан опозорился и понес большие потери.
Как передает «Арменпресс», об этом Балаян сказал 21 июля про встрече с журналистами.
“Эти военные действия азербайджанцы устроили сами на свою на голову. Они понесли большие потери и опозорились. Я не понял, почему они сделали это. Они получили соответствующее наказание”, - сказал Балаян.
Генерал-майор отметил, что подразделения противовоздушной обороны ВС Армении готовы по всем направлениям, и противник внезапными атаками не сможет добиться успеха.
21 июля в военном авиационном университете им. маршала Арменака Ханферянца были продемонстрированы азербайджанские беспилотники, сбитые за последние дни ВС Армении на армяно-азербайджанской границе.
Ранее пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что подразделение ПВО армянских ВС сбило беспилотный летательный аппарат “Elbit Hermes 900”, являющийся системой управления огнем ВС Азербайджана. “Elbit Hermes 900” - мощный беспилотник, он является системой управления огнем. Это разведывательный БПЛА, очень дорогостоящий и самый большой БПЛА в Азербайджане.
Вооруженные силы Армении накануне сбили еще несколько БПЛА, на фотографиях видно, что они израильского производства.
14 июля противник ударным БПЛА нанес удар по гражданским объектам общины Берд.
Норайр Шогикян
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен