Представитель потерпевшего по делу 1 марта представил суду ходатайство об отводе прокуроров

Представитель потерпевшего по делу 1 марта Сергея Егиазаряна Эдуард Асланян представил суду ходатайство об отводе обвинительных прокуроров. Как сообщает «Арменпресс», Эдуард Асланян отметил, что прокуроры, поддерживающие обвинение по уголовному делу, не могут участвовать в расследовании уголовного дела и должны быть исключены из производства.

По его словам, возникла необходимость отвода, поскольку в материалах дела отсутствуют протоколы показаний Сергея Егиазаряна, потерпевшего в результате событий 1 - 2 марта 2008 года в Ереване и заключение судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, как потерпевший Егиазарян был лишен возможности ознакомиться с материалами дела и документами.

Прокурор Геворг Багдасарян счел сомнительным ходатайство представителя потерпевшего. Неясно, какие интересы преследуют потерпевший и лицо, представляющее его интересы. По его словам, посредничество, мягко говоря, не обосновано.

По делу проходят также начальник Генштаба ВС Армении Сейран Оганян, бывший в 2008 году заместителем начальника Генштаба, Юрий Хачатуров, бывший в 2008 году заместителем министра обороны Армении и бывший в 2008 году руководителем аппарата президента Армении, секретарем Совета безопасности Армении Армен Геворкян.