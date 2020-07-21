В Ереване продемонстрировали сбитые БПЛА ВС Азербайджана
В военно-авиационном университете им. маршала Арменака Ханферянца были продемонстрированы азербайджанские беспилотники, сбитые за последние дни ВС Армении на армяно-азербайджанской границе.
Как сообщает «Арменпресс», начальник штаба Войск ПВО, заместитель начальника войск ПВО полковник Гарик Мовсесян в разговоре с журналистами отметил, что у военнослужащих будет возможность изучить азербайджанские БПЛА, большая часть которых израильского производства.
“Наши Вооруженные силы на армяно-азербайджанской границе сбили 10 единиц азербайджанских ударных БПЛА, 1 стратегический и 3 разведывательных беспилотных летательных аппаратов”, - сказал Мовсесян.
Начальник штаба Войск ПВО полковник Гарик Мовсесян еще раз подтвердил, что азербайджанская сторона не задела ни одного армянского беспилотного устройства.
Ранее пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что подразделение ПВО армянских ВС сбило беспилотный летательный аппарат “Elbit Hermes 900”, являющийся системой управления огнем ВС Азербайджана. “Elbit Hermes 900” - мощный беспилотник, он является системой управления огнем. Это разведывательный БПЛА, очень дорогостоящий и самый большой БПЛА в Азербайджане.
Вооруженные силы Армении накануне сбили еще несколько БПЛА, на фотографиях видно, что они израильского производства.
14 июля противник ударным БПЛА нанес удар по гражданской инфраструктуре общины Берд.
Норайр Шогикян
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