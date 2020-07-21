Около 90 юношей и девушек из приграничных общин участвуют в онлайн-лагере ТУМО

“Tumo Camp 2020” начался в новом формате: около 90 молодых людей из приграничных общин Тавуша, Лори, Ширака и Сюник удаленно присоединились к лагерю.

Как сообщили «Арменпресс» в центре ТУМО, программа даст подросткам возможность стать на 3 недели тумовцем и познакомиться с направлениями образовательной программы ТУМО, от робототехники до программирования и анимации. Представляя технические проблемы, ТУМО обеспечил участников необходимыми компьютерами.

Участники из Айгеовита, Гегануша, Ахталы, Айкавана и 23 других общин были выбраны при поддержке “World Vision Armenia”, а с помощью “Beeline Armenia” были обеспечены интернет связью. Помимо того, что два раза в неделю проходят занятия со специалистами ТУМО, участники лагеря будут участвовать и в мастер-классах, виртуальных посещениях музеев, лекциях по сохранению природы и предпринимательству, общаться с бывшими тумовцами со всего мира и будут проводить онлайн спортивные занятия с опытными тренерами. Лагерь для всех участников бесплатный благодаря поддержке Армянского офиса Фонда “Измирлян”, Армянского образовательного учреждения, образовательного Фонда им. Ирен Гюльназарян, Конверс Банка, Росгосстраха-Армении, Инго Армения, American Renaissance School, ААЭС, нашего соотечественника из Канады Ваана Кололяна и американки Линды Азарян.

Лагерь ТУМО действует с 2012 года, обеспечивая уникальное сочетание образования и досуга более 1 500 юношей, как из отдаленных населенных пунктов Армении, так и из 40 стран мира. Проводя летние месяцы в Армении, участники занимаются не только образовательной программой ТУМО. Они успевают путешествовать по живописным местам Армении, приобрести друзей и весело провести время.