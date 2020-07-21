В Австралии в шести тюрьмах объявили карантин из-за вспышки коронавируса

Шесть тюрем в австралийском штате Виктория во вторник были вынуждены закрыться на карантин после заражения сотрудника одной из тюрем коронавирусом. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал ABC News.

Сообщается, что заразившийся сотрудник работал в исправительном центре Равенхолл в пригороде Мельбурна, который является самой большой тюрьмой в штате Виктория.

Пять других тюрем также были закрыты. Среди них исправительный центр Хопкинса, тюрьма Барвон, тюрьма Ланги Кал Кал (Langi Kal Kal) неподалеку от города Бофорт, исправительный центр Фулхэм и тюрьма Лоддон.

Ранее сообщалось, что власти штата Виктория в Австралии со среды вводят режим обязательного ношения медицинских масок в Мельбурне и районе Митчелл. При несоблюдении новых правил при выходе из дома жители получат штраф в 200 австралийских долларов (140 долларов США).

Штат Виктория стал центром распространения инфекции, и власти по рекомендации главного санитарного врача ранее объявили о повторном введении карантина. Премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что ситуация в Виктории вызывает серьезное беспокойство.