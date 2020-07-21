Президент Республики Армения Армен Саркисян принял группу немецких медработников, которая находится в Армении для оказания помощи армянским коллегам в борьбе с эпидемией COVID-19 и передачи своего опыта. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по и связям с общественностью аппарата президента Армении.

Во встрече приняли участие также первый заместитель министра здравоохранения Анаит Аванесян, чрезвычайный и полномочный посол Армении в Федеративной Республике Германия Ашот Смбатян, чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в Армении Михаэль Банцхаф.

Президент Саркисян поблагодарил медработников за их миссию, отметив, что пандемия -глобальная трагедия, есть только один путь ее преодоления - вести с ней глобальную борьбу. “В этой борьбе мы все должны объединить наши усилия. В этом плане Ваша помощь и Ваша поддержка очень значимы. Пользуясь этой возможностью, хочу выразить благодарность народу Германии, моим хорошим друзьям, президенту Штайнмайеру и канцлеру Меркель”, - сказал президент.

Президент Саркисян пригласил всех после пандемии с семьями и с друзьями посетить Армению. “Хочу, чтобы Вы увезли с собой ту любовь и признательность, которую увидите в Армении и сохранили дружбу между Арменией и Германией”, - сказал президент республики.

Посол Германии в Армении Михаэль Банцхаф, поблагодарив за гостеприимство, отметил, что Германия считает пандемию глобальным вызовом, и их команда здесь, чтобы поддержать усилия по его преодолению. По словам посла, этот визит будет способствовать установлению долгосрочного сотрудничества между двумя странами и в медицинской сфере.