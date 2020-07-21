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Монрой Арарат присоединился к “Ноа”

Монрой Арарат присоединился к “Ноа”

 Защитник национальной сборной Армении по футболу присоединился к “Ноа”.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. “Ноа” подписала контракт с 24-летним защитником сборной Армении Монро Араратом.

Ранее он выступал в составе колумбийских клубов “Индепендиенте Санта-Фе” и “Бояка Чико”.

“Ноа” подписал контракт и с 19-летним полузащитником Алексом Оливейрой.


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