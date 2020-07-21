Суд отложил ходатайство защитников Кочаряна о дополнении списка вызываемых на суд

В суде общей юрисдикции Еревана судья Анна Данибекян отложила решение вопроса о ходатайстве адвокатов второго президента Армении Роберта Кочаряна и других, касающегося включения ряда лиц в список свидетелей для допроса в суде.

“Суд считает, что решение по ходатайству должно быть отложено до рассмотрения всех имеющихся в деле доказательств”,- отметила судья.

На предыдущем судебном заседании адвокат Кочаряна Айк Алумян ходатайствовал о приглашении в суд Гагика Арутюняна, бывшего 8 марта 2008 года председателем КС, судей Гранта Назаряна, Владимира Ованнисяна, Феликса Тохяна и Кима Балаяна, которые участвовали в рассмотрении дела об оспаривании решения ЦИК об избрании президента Республики Армения 24 февраля 2008 года на основании заявлений кандидатов в президенты Левона Тер-Петросяна и Тиграна Карапетяна, которые могут сообщить важные для дела сведения о давлении на судей КС в связи с рассмотрением этого дела.

Прокурор Петрос Петросян отметил, что сторона защиты может представить это ходатайство в дальнейшем, поскольку сейчас дело не находится на стадии рассмотрения доказательств.

Прокурор Геворг Багдасарян присоединился к позиции Петроса Петросяна, отметив, что обвинительное заключение еще не опубликовано, кроме того, в процессуальном плане в данном суде не было составлено представления о том, по каким обстоятельствам сторона защиты желает, чтобы эти лица были приглашены в суд.

По делу проходят также начальник Генштаба ВС Армении Сейран Оганян, бывший в 2008 году заместителем начальника Генштаба, Юрий Хачатуров, бывший в 2008 году заместителем министра обороны Армении и бывший в 2008 году руководителем аппарата президента Армении, секретарем Совета безопасности Армении Армен Геворкян.