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СМИ: вертолеты израильских ВВС атаковали южные районы Дамаска

СМИ: вертолеты израильских ВВС атаковали южные районы Дамаска

Израиль дважды атаковал позиции проиранских вооруженных формирований в южных районах Дамаска. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник саудовский телеканал Al Hadath. По его информации, в ночной атаке участвовали вертолеты израильских ВВС, которые нанесли удары по командному пункту шиитских отрядов "Хезболлах", воюющих на стороне сирийской армии.

По меньшей мере пять бойцов проиранских вооруженных формирований были убиты в результате ночного налета, сообщил Al Hadath. По его данным, в ходе израильской атаки с воздуха еще четыре члена проиранских вооруженных отрядов получили ранения.

Вертолеты подключились к операции после ракетного обстрела предместий Эль-Кисва и Сахная, где сосредоточены лагеря проиранских сил и склады с оружием. Нападение было предпринято Израилем со стороны оккупированных Голанских высот.


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