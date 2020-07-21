Обсуждены работы ANIF, направленные на привлечение новых инвестиционных программ

У премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого был обсужден промежуточный отчет инвестиционного Фонда государственных интересов Армении (ANIF) “Предприниматель + государство: антикризисные инвестиции”. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

В ходе обсуждения были представлены подробности о ходе реализации инвестиционных программ в рамках сотрудничества государство - частный сектор. Было представлено, что на стадии обсуждения с зарубежными инвесторами находятся 6 - 7 инвестиционных программ в различных сферах, продвижению и реализации которых определенным образом препятствуют закрытые границы, обусловленные пандемией COVID-19. Несмотря на это, работы продолжаются, и ANIF представит новый отчет через месяц.

В то же время, были представлены и несколько других предложений, касающихся стимулирования инвестиций, в частности, механизмов, критериев реализации программ, инструментария управления возможными рисками. Состоялся обмен мнениями, были обсуждены и другие идеи, способствующие привлечению инвестиций.

Премьер-министр Пашинян поручил ответственным лицам продолжить работы по антикризисным экономическим мероприятиям и представить новые предложения.