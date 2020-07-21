Временно будет прекращена подача газа потребителям села Брнакот Сюникской области
14:04, 21 Июль, 2020
ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 22 июля с 09:00 до 18:00 будет прекращена подача газа газопотребителям села Брнакот Сюникской области.
“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.
Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.
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