Власти Пекина разрешили турагентствам возобновить поездки внутри страны

Власти столицы Китая разрешили турагентствам возобновить поездки внутри страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Городские власти в понедельник, 20 июля, понизили уровень экстренного реагирования на COVID-19 со второго до третьего, так как в столице уже две недели отсутствовали новые подтвержденные случаи заражения.

Теперь турагентства могут организовывать поездки, но лишь в те провинции, где уровень заболеваемости коронавирусом низкий, отметил официальный представитель городского управления по делам культуры и туризма Чжоу Вэйминь. Фирмам по-прежнему запрещено возить отдыхающих в зоны со средним и высоким риском распространения COVID-19 и принимать туристов из них.

Въездной и выездной туризм сейчас также невозможен. Но сами китайцы охотно посещают туробъекты: число гостей на них в последнее время выросло с 30 до 50 процентов от максимального показателя.

Экскурсии в закрытых помещениях на территории достопримечательностей разрешены при условии соблюдения противоэпидемических мер.

За период с 11 июня по 20 июля в Пекине в общей сложности было зарегистрировано 335 подтвержденных локальных случаев заражения COVID-19. Из них 104 человека все еще находились на лечении, 231 — выписались из больниц после выздоровления.