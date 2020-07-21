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Власти Пекина разрешили турагентствам возобновить поездки внутри страны

Власти Пекина разрешили турагентствам возобновить поездки внутри страны

Власти столицы Китая разрешили турагентствам возобновить поездки внутри страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Городские власти в понедельник, 20 июля, понизили уровень экстренного реагирования на COVID-19 со второго до третьего, так как в столице уже две недели отсутствовали новые подтвержденные случаи заражения.

Теперь турагентства могут организовывать поездки, но лишь в те провинции, где уровень заболеваемости коронавирусом низкий, отметил официальный представитель городского управления по делам культуры и туризма Чжоу Вэйминь. Фирмам по-прежнему запрещено возить отдыхающих в зоны со средним и высоким риском распространения COVID-19 и принимать туристов из них.

Въездной и выездной туризм сейчас также невозможен. Но сами китайцы охотно посещают туробъекты: число гостей на них в последнее время выросло с 30 до 50 процентов от максимального показателя.

Экскурсии в закрытых помещениях на территории достопримечательностей разрешены при условии соблюдения противоэпидемических мер.

За период с 11 июня по 20 июля в Пекине в общей сложности было зарегистрировано 335 подтвержденных локальных случаев заражения COVID-19. Из них 104 человека все еще находились на лечении, 231 — выписались из больниц после выздоровления.


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