Президент Филиппин пригрозил арестами за отказ носить маски от коронавируса

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил арестовывать тех, кто не носит маску, предохраняющую от заражения коронавирусом. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщает агентство Reuters.

"У нас нет сомнений в необходимости ареста тех, кто в условиях пандемии не носит маску и не соблюдает безопасную дистанцию. Это серьезное преступление. Пусть их арест послужит хорошим уроком остальным", - заявил глава филиппинского государства.

На прошлой неделе власти сообщили о том, что будут в случае необходимости насильно перемещать больных легкой формой пневмонии, вызванной коронавирусом, из домов в больницы, несмотря на обвинения в нарушении тем самым прав человека. Необходимость строгих мер чиновники объяснили резким ростом числа инфицированных и умерших от инфекции после того, как в июне на Филиппинах был ослаблен карантинный режим.

На сегодняшний день по числу умерших от пандемии Филиппины занимают второе место в Юго-Восточной Азии после Индонезии. С июня число инфицированных филиппинцев увеличилось в четыре раза и достигло 68 898. Количество умерших с прошлого месяца возросло вдвое до 1 835.