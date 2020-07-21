Пресс-секретарь МО Армении сообщает подробности о состоянии раненных военнослужащих

Состояние одного из военнослужащих, раненных в результате действий Азербайджана на армяно-азербайджанской границе, продолжает оставаться крайне тяжелым, у остальных есть положительная динамика, 4 военнослужащих уже чувствуют себя хорошо. Об этом «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян.

За все время боевых действий ранения с армянской стороны получили 36 человек. “Из них 20 получили медпомощь, остальные 16 сразу вернулись в строй, так как ранения были очень легкими, они получили просто царапины. Из 20 раненых 10 пока проходят лечение. Состояние одного из них крайне тяжелое, состояние других подходит к удовлетворительному, с положительной динамикой. Еще 4 раненых чувствуют себя хорошо”, - сказала Степанян и выразила надежду, что в ближайшее время все будут выписаны.

Военнослужащие ВС Азербайджана 12 июля около 12:30 на автомобиле марки УАЗ совершили попытку нарушить государственную границу Армении в направлении Тавуша. После предупреждения с армянской стороны они, оставив машину марки УАЗ, вернулись на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, с применением артиллерии, повторили попытку захвата пограничной позиции армянских вооруженных сил, однако, неся потери, были отброшены армянской стороной. Позже азербайджанская сторона возобновила обстрел, ведя огонь в направлении гражданских инфраструктур. На армяно-азербайджанской границе в ночь с 20 на 21 июля, а также на данный момент сохраняется относительное спокойствие.