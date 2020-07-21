Зограб Мнацаканян считает формат сопредседательства Минской группы ОБСЕ эффективным

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян дал интервью агентству “France 24”, в котором коснулся напряженности, спровоцированной Азербайджаном на армяно-азербайджанской границе и деструктивной политики Турции в этом вопросе.

Вопрос: Господин министр, за последнюю неделю между Арменией и Азербайджаном произошли военные столкновения. Две страны на протяжении десятилетий борются за судьбу Нагорного Карабаха. Тем не менее, в отличие от предыдущих вспышек, недавние столкновения произошли довольно далеко от Нагорного Карабаха - на северной границе между двумя странами. По меньшей мере 16 человек погибли, что является худшим показателем с 2016 года. Однако за последние несколько дней ситуация, кажется, стала спокойной. Считаете ли Вы, что боевые действия закончились или есть беспокойство, что они могут возобновиться?

Зограб Мнацаканян: Очень благодарен. Действительно, на прошлой неделе мы стали свидетелями подобной ситуации. 12 июля ВС Азербайджана предприняли попытку агрессии и проникновения в направлении армянских позиций на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы. Эти попытки были решительно пресечены, далее последовал обстрел армянских позиций, а также гражданских объектов и населения.

В нашей защите мы были полны решимости. В направлении прекращения боевых действий и восстановления перемирия мы также очень тесно сотрудничали с нашими партнерами, в частности, со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ - Францией, США и Россией.

То, что произошло, по сути, было проявлением милитаристской риторики и риторики ненависти, получившей большую интенсивность в Азербайджане в течение последних недель и месяцев. Видимо, они испытывали решимость и способности Армении за пределами Нагорного Карабаха. И это действительно очень опасное развитие.

Пока нам удалось успокоить ситуацию. В четверг при тесной координации с сопредседателями РФ, Францией и США мы еще раз смогли восстановить режим прекращения огня. Это хрупкая ситуация. Пока она сохраняется, и наша цель - обеспечить стабильное восстановление режима прекращения огня. Фактически, предпринять специальные меры по укреплению режима прекращения огня и исключению вызовов, угрожающих спокойствию вдоль границы, а также на линии соприкосновения с Арцахом. Это, конечно, наш важный приоритет.

Вопрос: Азербайджан говорит, что это Вы начали боевые действия. Азербайджан также пригрозил нанести удар по Мецаморской АЭС, если Вы продолжите, как говорят они, Ваши провокации. Какова Ваша реакция?

Зограб Мнацаканян: Что касается первого вопроса, мы были достаточно решительны в вопросе снижения рисков напряженности и внедрения мер по расследованию нарушений режима прекращения огня. Мы полны решимости и в вопросе принятия дальнейших мер, таких как расширение мониторинга, установление прямой связи на месте. Это те средства, которые помогут нам контролировать режим прекращения огня. Однако Азербайджан не очень готов принять эти предложения и внедрить такие меры, которые исключат возможности дальнейших нарушений режима прекращения огня. Поэтому еще раз призываем их к разуму и к принятию этих предложений и к работе с нами в направлении укрепления режима прекращения огня.

Что касается угроз, направленных на атомную станцию, думаю, что это яркое проявление угрозы, безответственности, адресованной более широкому региону, фактическая угроза и собственному народу. Это очень тревожно и показывает кризис логики. Думаю, что очень важно, чтобы в Баку к здравому смыслу.

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