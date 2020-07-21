Макрон назвал решение о создании фонда ЕС историческим

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал историческим для Европы день заключения сделки по фонду восстановления экономики ЕС и многолетнему финансовому плану, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Исторический день для Европы", - написал Макрон в Twitter.

Премьер-министр Испании Педро Санчес счёл сделку "отличным соглашением для Европы и Испании".

"Сегодня мы закладываем основы для реагирования на кризис COVID-19, не забывая о завтрашнем дне. Мы начинаем путь к великой модернизации, ставя Европу туда, куда она заслуживает: на передний план, не оставляя никого позади", - заявил Санчес в Twitter.

Затянувшийся на четыре дня вместо двух саммит Европейского союза завершился рано утром во вторник. Европейские лидеры вели сложнейшие переговоры по наполнению, распределению и управлению пакетом поддержки евроэкономики после COVID-19, который включает фонд восстановления и многолетний бюджетный план ЕС. Перед началом пленарного заседания глава Евросовета сообщил, что подготовил новое предложение для европейских лидеров, которое стало результатом общей трехдневной работы и переговоров.

Европейские лидеры по итогам саммита в Брюсселе достигли соглашения об общем бюджете на 2021-2027 годы в размере 1,074 триллиона евро и плане восстановления экономики в 750 миллиардов евро.