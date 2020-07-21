В инфекционной больнице Гюмри уже меньше лечащихся больных, самоизолированных стало больше

Число лечащихся пациентов в инфекционной больнице Гюмри сократилось, число самоизолированных увеличилось. По положению на 11:30 21-го июля в инфекционной больнице Гюмри проходят лечение 55 больных с диагнозом COVID-19 из Ширакской области.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации Ширака.

С 1 марта по сей день в медучреждениях Ширакской области и в областном центре Национального центра по контролю и профилактике заболеваний было проведено 6 628 заборов проб, с 12 мая по 20 июля в Гюмри было проведено 5 274 заборов проб, 20 июля было подтверждено 28 новых случаев COVID-19.

На сегодняшний день в области показания на домашнюю самоизоляцию имеет 1 007 граждан, у 301 из них есть положительный диагноз, с бессимптомным протеканием заболевания, контроль осуществляется первичным звеном здоровья.

От COVID-19 выздоровели и выписались из больницы 415 жителей Ширакской области.

47 больных перевезены в столицу.

Арменуи Мхоян