Началось судебное заседание по делу Роберта Кочаряна и других

21 июля в Шенгавитской резиденции суда общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Анны Данибекян началось судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других.

Как сообщает «Арменпресс», Кочарян присутствует на судебном заседании.

На предыдущем судебном заседании адвокат Кочаряна Айк Алумян ходатайствовал о приглашении в суд Гагика Арутюняна, бывшего 8 марта 2008 года председателем КС, судей Гранта Назаряна, Владимира Ованнисяна, Феликса Тохяна и Кима Балаяна, которые участвовали в рассмотрении дела об оспаривании решения ЦИК об избрании президента Республики Армения 24 февраля 2008 года на основании заявлений кандидатов в президенты Левона Тер-Петросяна и Тиграна Карапетяна, которые могут сообщить важные для дела сведения о давлении на судей КС в связи с рассмотрением этого дела.

По делу проходят также начальник Генштаба ВС Армении Сейран Оганян, бывший в 2008 году заместителем начальника Генштаба, Юрий Хачатуров, бывший в 2008 году заместителем министра обороны Армении и бывший в 2008 году руководителем аппарата президента Армении, секретарем Совета безопасности Армении Армен Геворкян.