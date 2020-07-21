Начинается процесс регистрации на углубленные курсы по востребованным технологическим специальностям

Подведены итоги конкурсов, объявленных Министерством высокотехнологичной промышленности Армении в рамках программы “Сотрудничество ВУЗ-частный сектор по подготовке специалистов”, и выбраны образовательные учреждения, представившие лучшие программы по организации и проведению курсов по всем направлениям. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве высокотехнологичной промышленности Армении.

Курсы будут организованы и проведены по следующим технологическим специальностям:

Javascript / React.JS

Javascript / Node.JS

Android

OIOS

C# / .Net

Java / Spring

Python

Quality Of Equipment

Web (HTML / CSS/JS)

UI/UX

machine learning

computer security

product management

project management

Technical Staff Selection

Digital marketing / SEO, SMM

SAS database

Участники должны сдать вступительные экзамены, в зависимости от набранных баллов, плата за обучение со стороны государства будет финансироваться в размере 10-80%, в областях - 30 - 90%.

Курсы будут проводиться компаниями, представившими лучшие образовательные программы по каждому направлению, и отобранными на конкурсной основе, с ними ведется процесс заключения договоров

Обучение специальностям, пользующимся большим спросом на рынке труда, имеет целью предоставить возможность получить углубленное и высококлассное образование на доступных условиях, что в свою очередь приведет к росту квалифицированных специалистов.

Скоро начнется прием заявок на участие в курсах по указанным технологическим специальностям, информация периодически будет размещаться на официальном сайте министерства: hti.am и на платформах социальных медиа:

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