Начинается процесс регистрации на углубленные курсы по востребованным технологическим специальностям
Подведены итоги конкурсов, объявленных Министерством высокотехнологичной промышленности Армении в рамках программы “Сотрудничество ВУЗ-частный сектор по подготовке специалистов”, и выбраны образовательные учреждения, представившие лучшие программы по организации и проведению курсов по всем направлениям. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве высокотехнологичной промышленности Армении.
Курсы будут организованы и проведены по следующим технологическим специальностям:
- Javascript / React.JS
- Javascript / Node.JS
- Android
- OIOS
- C# / .Net
- Java / Spring
- Python
- Quality Of Equipment
- Web (HTML / CSS/JS)
- UI/UX
- machine learning
- computer security
- product management
- project management
- Technical Staff Selection
- Digital marketing / SEO, SMM
- SAS database
Участники должны сдать вступительные экзамены, в зависимости от набранных баллов, плата за обучение со стороны государства будет финансироваться в размере 10-80%, в областях - 30 - 90%.
Курсы будут проводиться компаниями, представившими лучшие образовательные программы по каждому направлению, и отобранными на конкурсной основе, с ними ведется процесс заключения договоров
Обучение специальностям, пользующимся большим спросом на рынке труда, имеет целью предоставить возможность получить углубленное и высококлассное образование на доступных условиях, что в свою очередь приведет к росту квалифицированных специалистов.
Скоро начнется прием заявок на участие в курсах по указанным технологическим специальностям, информация периодически будет размещаться на официальном сайте министерства: hti.am и на платформах социальных медиа:
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