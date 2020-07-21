Депутат Сейма Литвы прокомментировал события на армяно-азербайджанской границе

Депутат Сейма Литвы, член Союза правящих фермеров и зеленых, вице-председатель межпарламентской группы дружбы с Арменией в парламенте Литвы Алгимантас Думбрава на своей странице в Facebook поместил комментарий относительно агрессии на армяно-азербайджанской границе, развязанной Азербайджаном. «Арменпресс» представляет комментарий Альгимантаса Думбравы․

“Как член комиссии по межпарламентским отношениям с Арменией, я с беспокойством слежу за событиями на армяно-азербайджанской границе. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших.

В октябре 2019 года, как член официальной делегации Сейма, я посетил Республику Армения. С уверенностью могу сказать, что армянский народ не забыл приятный жест Литвы, когда она первой признала независимость Армении. В ходе визита мы постоянно слушали слова благодарности и восхищения в адрес Литвы. Недавно мы отметили 25-летие нашего сотрудничества.

Я верю, что даже в этот тревожный для стран Южного Кавказа период Литва не останется в стороне, и будет искать пути мирного урегулирования конфликта. В первую очередь, стороны конфликта этого должны достичь за столом переговоров. Я понимаю, что это нелегкое дело, но это предусловие для положительного результата. Стороны должны поддержать члены Минской группы ОБСЕ - США, Франция и Россия. Напомню, что и Армения и Азербайджан являются членами Восточного партнерства, которое активно поддерживает Литва. Я верю, что все мы должны сплотиться и помочь решить мирным путем многолетний конфликт между двумя странами, во имя мирного и счастливого будущего их детей”.