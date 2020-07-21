Меркель назвала объем фонда восстановления экономики ЕС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что фонд восстановления экономики ЕС составит 750 миллиардов евро, 390 из них в форме субсидий, выдача средств будет привязана к процессу реформ, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В ночь на понедельник в Брюсселе завершился саммит лидеров ЕС, который длился с пятницы. Лидеры обсуждали бюджет и фонд восстановления экономики Европы от кризиса, вызванного пандемией. По словам Меркель, саммит продлился "необычайно долго".

"Основа этого фонда восстановления сохранилась, как ее и предлагала Еврокомиссия, предложения Франции и Германии в него включены. Общий объем в 750 миллиардов евро сохранен, субсидии несколько меньше, с 390 миллиардами евро гарантий больше (чем займов - ред.)", - заявила Меркель на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции по итогам переговоров.

По ее словам, ЕС показал способность демонстрировать "предсказуемость". "Бюджет выстроен с прицелом на будущее, он также выстроен так, чтобы внутренний рынок в сложнейшем для ЕС экономическом кризисе мог функционировать, чтобы люди в особенно затронутых пандемией регионах могли улучшить свои возможности в восстановлении", - заявила она.