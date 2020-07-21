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Меркель назвала объем фонда восстановления экономики ЕС

Меркель назвала объем фонда восстановления экономики ЕС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что фонд восстановления экономики ЕС составит 750 миллиардов евро, 390 из них в форме субсидий, выдача средств будет привязана к процессу реформ, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В ночь на понедельник в Брюсселе завершился саммит лидеров ЕС, который длился с пятницы. Лидеры обсуждали бюджет и фонд восстановления экономики Европы от кризиса, вызванного пандемией. По словам Меркель, саммит продлился "необычайно долго".

"Основа этого фонда восстановления сохранилась, как ее и предлагала Еврокомиссия, предложения Франции и Германии в него включены. Общий объем в 750 миллиардов евро сохранен, субсидии несколько меньше, с 390 миллиардами евро гарантий больше (чем займов - ред.)", - заявила Меркель на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции по итогам переговоров.

По ее словам, ЕС показал способность демонстрировать "предсказуемость". "Бюджет выстроен с прицелом на будущее, он также выстроен так, чтобы внутренний рынок в сложнейшем для ЕС экономическом кризисе мог функционировать, чтобы люди в особенно затронутых пандемией регионах могли улучшить свои возможности в восстановлении", - заявила она.


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