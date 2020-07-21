В озере Севан наблюдается активность сине-зеленых водорослей

Профессиональные подразделения Министерства окружающей среды ежедневно держат в центре внимания проблему активизации сине-зеленых водорослей в озере Севан. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство окружающей среды Армении․

“На данный момент активность сине-зеленых водорослей наблюдается как на Большом Севане, так и на Малом Севане.

В результате профессиональных консультаций было отмечено, что основные причины интенсивного роста сине-зеленых водорослей и снижения качества воды в озере с зимы - высокая температура воды и высокий процент фосфора в озере.

Благодаря беспрецедентным объемам очистки прибрежных лесных участков Севана, начавшимся в 2019 году, в этом году концентрация фосфора в озере значительно снизилась. За прошедший год было очищено около 100 гектаров территории прибрежных участков, покрытых лесом. В этом году работы будут продолжены.

Параллельно с этим, начались работы по картографии и инвентаризации зданий, находящихся ниже отметки 1901,5 м на прибрежных участках озера Севан, подлежащих демонтажу. Общинные здания-строения будут демонтированы на государственные средства.

Владельцам частных домов и строений уже отправлены соответствующие уведомления о демонтаже принадлежащих им строений на собственные средства.

Добавим также, что разработан документ “Проблемы восстановления и сохранения баланса экосистемы озера Севан, необходимые и планируемые действия по их урегулированию”, который был представлен организациям-партнерам ЕС-донорам с целью финансирования. На эти цели было выделено около 5 млн евро.

Выбраны 3 мероприятия, требующие срочного решения со стороны Министерства окружающей среды:

Предотвращение стока сточных вод Гегаркуникской области в озеро;

Рекультивация территорий, занятых под отходы по недропользованию;

Осуществление работ по очистке загрязненных рек водосборного бассейна озера Севан.

Проблема активизации сине-зеленых водорослей в озере Севан находится в центре внимания Министерства окружающей среды. Предпринимаются все необходимые меры”, - говорится в сообщении министерства.

На снимке - изображение озера Севан по состоянию на 20.07.2020, снятое со спутника.