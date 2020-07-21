Полицейские обезвредили гражданина Ирана - азербайджанца по национальности

В начале июля в управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Главного управления уголовной полиции и в следственный отдел административных районов Кентрон и Норк-Мараш поступило оперативное сообщение о том, что из Исламской Республики Иран будет незаконное пересечение государственной границы Армении с контрабандой наркотиков в особо крупном размере. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Полиция Армении․

Были предприняты широкомасштабные оперативно-розыскные и следственные мероприятия. Сотрудники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Главного управления уголовной полиции и управления специального назначения вместе со служащими Центрального отдела полиции выехали в Сюникскую область, где к ним присоединились сотрудники Капанского отдела полиции.

“Мы отправились в ту часть Сюникской области, по которой, по полученным сведениям, этот человек должен был пройти. Вечером 10 июля мы дислоцировались в указанном мессте. Через некоторое время заметили мужчину в военной форме, с рюкзаком, который из леса направлялся в село Срашен Сюникской области”, - рассказал начальник отдела Геворг Асрян.

Полицейские продолжали следить за передвижением подозреваемого. Он был вооружен. Были обсуждены варианты обезвреживания, и поскольку подозреваемый двигался в сторону армянского села, было принято решение дождаться, когда он выйдет на шоссе.

”Одна из оперативных групп вышла на указанный участок. После выхода подозреваемого из леса сотрудники управления специального назначения Главного управления уголовной полиции обезвредили мужчину и разоружили его”.

Мужчина, по подозрению в незаконном пересечении государственной границы и перевозке наркотиков, был подвергнут приводу в Капанское отделение полиции, он оказал сопротивление полицейским. Установлена личность контрабандиста. Это 24-летний житель Исламской Республики Иран, по национальности азербайджанец. В его рюкзаке было обнаружено 4 кг 865 гр героина. Обнаруженная масса героина и ружье отправлены на экспертизу.

“Осмотрели также и территорию, пройденную им. В лесу обнаружили и другой его рюкзак, в котором были бутылки с водой, продукты питания, военная форма, маска, шапка и мобильный телефон”.

Возбуждено уголовное дело. 24-летний мужчина, гражданин Исламской Республики Иран, арестован.

Следствие продолжается.