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Макрон заявил, что ЕС фактически удвоил свой бюджет на следующие семь лет

Макрон заявил, что ЕС фактически удвоил свой бюджет на следующие семь лет

Евросоюз "фактически удвоил свой бюджет на следующие семь лет" - 2021-2027 годы - по сравнению с предыдущим семилетним периодом 2014-2020 годов. Как передает Арменпресссо ссылкой на Тасс, об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Общий объем утвержденного на саммите семилетнего бюджетного плана ЕС и фонда восстановления экономики Евросоюза составляет €1,824 трлн, бюджет 2014-2020 годов составлял €959 млрд. "В целом, учитывая фонд восстановления, мы смогли практически удвоить европейский бюджет на ближайшие годы. Сегодня у нас есть семилетний бюджет и план восстановления, которые приближаются к 2% [суммарного] ВВП Евросоюза", - отметил Макрон.

Саммит Евросоюза по бюджету продолжался почти четверо суток - с 17 по 21 июля. По его итогам лидеры ЕС утвердили семилетний бюджетный план сообщества на 2021-2027 годы в размере €1 074,3 млрд и приняли решение создать внебюджетный ф·онд восстановления экономики ЕС объемом €750 млрд, из которых почти €209 млрд получит наиболее пострадавшая от пандемии Италия.

Все средства в фонд восстановления экономики будут привлечены Еврокомиссией в виде общих долговых обязательств ЕС с погашением до 2058 года. Из этих средств €390 млрд будут распределены между наиболее пострадавшими странами и регионами ЕС в виде грантов, то есть безвозмездно, и €360 млрд - в виде льготных кредитов.


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