Макрон заявил, что ЕС фактически удвоил свой бюджет на следующие семь лет

Евросоюз "фактически удвоил свой бюджет на следующие семь лет" - 2021-2027 годы - по сравнению с предыдущим семилетним периодом 2014-2020 годов. Как передает Арменпресссо ссылкой на Тасс, об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Общий объем утвержденного на саммите семилетнего бюджетного плана ЕС и фонда восстановления экономики Евросоюза составляет €1,824 трлн, бюджет 2014-2020 годов составлял €959 млрд. "В целом, учитывая фонд восстановления, мы смогли практически удвоить европейский бюджет на ближайшие годы. Сегодня у нас есть семилетний бюджет и план восстановления, которые приближаются к 2% [суммарного] ВВП Евросоюза", - отметил Макрон.

Саммит Евросоюза по бюджету продолжался почти четверо суток - с 17 по 21 июля. По его итогам лидеры ЕС утвердили семилетний бюджетный план сообщества на 2021-2027 годы в размере €1 074,3 млрд и приняли решение создать внебюджетный ф·онд восстановления экономики ЕС объемом €750 млрд, из которых почти €209 млрд получит наиболее пострадавшая от пандемии Италия.

Все средства в фонд восстановления экономики будут привлечены Еврокомиссией в виде общих долговых обязательств ЕС с погашением до 2058 года. Из этих средств €390 млрд будут распределены между наиболее пострадавшими странами и регионами ЕС в виде грантов, то есть безвозмездно, и €360 млрд - в виде льготных кредитов.