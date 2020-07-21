В Арцахе подтверждено 2 новых случая COVID-19

В Республике Арцах подтверждено 2 новых случая COVID-19. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает информационный штаб Арцаха со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.

Инфицированные из Степанакерта, из ранее выявленного очага. В общей сложности COVID-19 диагностирован у 173 человек, 144 из которых уже преодолели болезнь. Фактическое лечение получают 29 пациентов, изолировано 66 человек.

Для тестирования был проведен забор 144 проб. Всего было проведено 3 940 тестирований. Смертей от COVID-19 в Арцахе не зафиксировано.

Срок чрезвычайного положения, объявленного 12 апреля 2020 года и продленного до 11 июля, продлен еще на 32 дня - с 22:00 11 июля 2020 года до 22:00 12 августа 2020 года включительно.

Норайр Шогикян