В Армении подтверждено 273 новых случая COVID-19: выздоровели 704 человека, скончались 12

В Армении по положению на 11:00 21 июля подтверждено 35 254 случая COVID-19, из которых 24206 - вылечились. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 10 171 пациентов. Всего было проведено 148 180 тестов.

Выявлено 273 новых случая заражения, 704 пациента выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 662 летальных исхода (увеличились на 12).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончавшиеся пациенты были мужчины 75, 64, 65, 83, 80, 63 лет и женщины 71, 92, 94, 85, 83, 89 лет. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано 6 случаев смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 215.

Правительство Армении решило продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 13 июля 2020 года еще на 30 дней, с 17:00 13 июля до 17:00 12 августа 2020 года включительно.

Лилит Демурян