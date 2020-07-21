Турция направляет свои пушки на Армению: статья издания “Al Mowaten”

Турция продолжает преследовать политику дестабилизации в разных регионах мира, разжигая внутренние или внешние разногласия с целью навязывания своего воображаемого влияния и поиска своей роли на востоке и на западе. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в статье “Турция направляет свои пушки на Армению, новый альянс с Азербайджаном”, опубликованной в газете “Al Mowaten”. В ней отмечается, что после кризиса, который Турция вызвала в Ливии, до этого в Ираке и в Сирии, у нее вновь проявляется османское мышление, которое провоцирует столкновение между Арменией и Азербайджаном.

В пятницу в своем микроблоге в Twitter глава оборонной промышленности Турции Исмаил Демир отметил, что встретился в Анкаре с командующим армией Нахичеванской Автономной Республики Керемом Мустафаевым и заместителем министра обороны Азербайджана, командующим ВВС Рамизом Тахировым.

“Наша оборонная промышленность со всем своим опытом, технологиями, возможностями и военными электронными системами всегда в распоряжении Азербайджана”, - сказал Исмаил Демир, указав на новые системы, обслуживание и переподготовку, которые Анкара предоставит Баку. Ранее президент Турции Эрдоган заявил, что его страна не будет медлить с противодействием на нападения на права и земли Азербайджана, имеющего мусульманское большинство.

В рубрике “Армянские погромы” издание затрагивает тему резни армян. Напоминает, что в отношениях между Арменией и Турцией существует историческая вражда из-за резни армян, произошедшей в годы Первой мировой войны в 1915 - 1917 годах в Османской империи, известной как армянские погромы. Исследователи оценивают число жертв армян в 1,5 млн человек, большинство из которых были гражданами Османской империи.

“Армянская резня началась 24 апреля 1915 года, с того дня, когда османские власти арестовали и депортировали 235 - 270 представителей армянской интеллигенции и руководителей общин от Константинополя (ныне Стамбул) до Анкары, и большинство из них были убиты. Геноцид был осуществлен в ходе Первой мировой войны и после этого в два этапа - посредством массовых убийств мужчин, призывников армии, за которым последовали депортация женщин, детей, пожилых людей и марши смерти в Сирийскую пустыню. После того, как они были депортированы, сопровождающие их военные лишили их еды и воды, подвергли грабежу, изнасилованиям и резне”, - говорится в статье издания.